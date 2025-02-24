Погода в Україні 25 лютого — очікується до +7 °С в деяких областях

В Україні поступово теплішає — де завтра буде до +7 °С
В Україні у вівторок, 25 лютого, очікується морозна погода без опадів. Стовпчики термометрів в областях протягом доби показуватимуть -16...+7 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого
Завтра в Україні буде невелика хмарність, але без опадів: лише у східних областях буде хмарно та місцями пройде невеликий сніг.
На дорогах, окрім заходу та півдня, подекуди очікується ожеледиця. Водночас вітер буде змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря в західних, південно-західних областях та Криму вночі -8...-3 °С, вдень +2...+7 °С. На решті території -13...-8 °С, на північному сході до -16 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, а на Лівобережжі -7...-2 °С.
Прогноз погоди на Київщині на 25 лютого
У Київській області завтра буде невелика хмарність, без опадів, а на дорогах місцями прогнозують ожеледицю.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі -13...-8 °С;
- вдень -2...+3 °С.
У Києві вночі очікується -10...-8 °С, вдень температура підійметься до +1...+3 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що завтра в Україні потеплішає й назвала області.
А за словами синоптика Ігоря Кибальчича, останній тиждень зими в Україні буде холодним, хоча під кінець незначно потеплішає.
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