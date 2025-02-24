Погода в Україні 25 лютого — очікується до +7 °С в деяких областях

Родина гуляє вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 25 лютого, очікується морозна погода без опадів. Стовпчики термометрів в областях протягом доби показуватимуть -16...+7 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 25 лютого

Завтра в Україні буде невелика хмарність, але без опадів: лише у східних областях буде хмарно та місцями пройде невеликий сніг.

На дорогах, окрім заходу та півдня, подекуди очікується ожеледиця. Водночас вітер буде змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря в західних, південно-західних областях та Криму вночі -8...-3 °С, вдень +2...+7 °С. На решті території -13...-8 °С, на північному сході до -16 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, а на Лівобережжі -7...-2 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 25 лютого

У Київській області завтра буде невелика хмарність, без опадів, а на дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -13...-8 °С;

вдень -2...+3 °С.

У Києві вночі очікується -10...-8 °С, вдень температура підійметься до +1...+3 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що завтра в Україні потеплішає й назвала області.

А за словами синоптика Ігоря Кибальчича, останній тиждень зими в Україні буде холодним, хоча під кінець незначно потеплішає.