В Украине похолодает вплоть до заморозков — прогноз от Диденко

В Украине похолодает вплоть до заморозков — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:58
Заморозки и похолодание в Украине — прогноз погоды на 25 сентября от Наталки Диденко
Осенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине резко изменится погода в ближайшие дни. Из-за действия атмосферного фронта в части регионов могут быть сильные дожди, ветры и даже похолодание до заморозков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 25 сентября

По ее прогнозу, 25 сентября атмосферный фронт сместится на южные окраины Украины, принесет с собой небольшие дожди и порывистый ветер в центр, восток и южные области. В то же время север и большая часть запада будут оставаться в сухой зоне, а в центральных регионах вторая половина дня также будет без осадков.

null
Карта движения атмосферных циклонов. Фото: Wetterpade

Днем ожидается +12...+16 °C, а на юге — до +19 °C. Особое внимание синоптик обращает на ночные часы: уже ближайшей ночью на западе и севере возможны заморозки на почве, а в ночь на 26-27 сентября они распространятся и на центральные и восточные области.

Прогноз погоды в Киеве 25 сентября

В Киеве 25 сентября прогнозируется сухая и солнечная, но прохладная погода. Ночью температура составит +3...+6 °C, в окрестностях возможны заморозки на почве.

Днем воздух прогреется до +12...+15 °C. Также Наталка Диденко предостерегает, что резкая смена погоды может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Напомним, Тайвань страдает от мощного тайфуна, который вызвал масштабные разрушения и унес жизни нескольких человек.

Также синоптики составили прогноз погоды по Украине на неделю с 22 по 28 сентября и назвали самые холодные дни.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
