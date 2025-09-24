Заморозки и похолодание в Украине — прогноз погоды на 25 сентября от Наталки Диденко

В Украине похолодает вплоть до заморозков — прогноз от Диденко
В Украине резко изменится погода в ближайшие дни. Из-за действия атмосферного фронта в части регионов могут быть сильные дожди, ветры и даже похолодание до заморозков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 сентября
По ее прогнозу, 25 сентября атмосферный фронт сместится на южные окраины Украины, принесет с собой небольшие дожди и порывистый ветер в центр, восток и южные области. В то же время север и большая часть запада будут оставаться в сухой зоне, а в центральных регионах вторая половина дня также будет без осадков.
Днем ожидается +12...+16 °C, а на юге — до +19 °C. Особое внимание синоптик обращает на ночные часы: уже ближайшей ночью на западе и севере возможны заморозки на почве, а в ночь на 26-27 сентября они распространятся и на центральные и восточные области.
Прогноз погоды в Киеве 25 сентября
В Киеве 25 сентября прогнозируется сухая и солнечная, но прохладная погода. Ночью температура составит +3...+6 °C, в окрестностях возможны заморозки на почве.
Днем воздух прогреется до +12...+15 °C. Также Наталка Диденко предостерегает, что резкая смена погоды может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
