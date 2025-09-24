Заморозки та похолодання в Україні — прогноз погоди на 25 вересня від Наталки Діденко

Осіння погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні різко зміниться погода найближчими днями. Через дію атмосферного фронту в частині регіонів можуть бути сильні дощі, вітри та навіть похолодання до заморозків.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 25 вересня

За її прогнозом, 25 вересня атмосферний фронт зміститься на південні околиці України, принесе з собою невеликі дощі та рвучкий вітер у центр, схід і південні області. Водночас північ та більша частина заходу залишатимуться у сухій зоні, а у центральних регіонах друга половина дня також буде без опадів.

Карта руху атмосферних циклонів. Фото: Wetterpade

Вдень очікується +12...+16 °C, а на півдні — до +19 °C. Особливу увагу синоптик звертає на нічні години: вже найближчої ночі на заході та півночі можливі заморозки на ґрунті, а в ніч на 26–27 вересня вони поширяться і на центральні та східні області.

Прогноз погоди в Києві 25 вересня

У Києві 25 вересня прогнозується суха й сонячна, але прохолодна погода. Вночі температура становитиме +3...+6 °C, на околицях можливі заморозки на ґрунті.

Вдень повітря прогріється до +12...+15°C. Також Наталка Діденко застерігає, що різка зміна погоди може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Нагадаємо, Тайвань потерпає від потужного тайфуну, який спричинив масштабні руйнування забрав життя кількох людей.

Також синоптики склали прогноз погоди по Україні на тиждень з 22 по 28 вересня та назвали найхолодніші дні.