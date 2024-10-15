Прогноз погоды в Украине 15 октября

В Украине будет дождь, а кое-где температура снизится до 0 °C — прогноз на сегодня
Погода сегодня в Украине, 15 октября, обещает быть дождливой, а температура могу опуститься даже до 0 °C. Синоптики уже сделали свои прогнозы.
Об этом информируют в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 15 октября
Сегодня, во вторник, на территории Украины будет облачно с прояснениями. Днем на западе, востоке и Винницкой области будет дождь, а вот на остальной территории осадков не предполагается.
Температура +7…+12 °С, на юге и востоке +12…+17 °С. В Карпатах возможен снег, а температура может упасть до 0 °С.
Ветер западный, перейдет в северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует дожди. Это касается западных, северных и восточных областей. Ветер северо-западный, умеренный.
Температура воздуха на юге +13...+18 °C, в западных и северных областях +8...+11 °C, на остальной территории +10...+14 °C.
Диденко в ближайшие два дня прогнозирует заморозки в западных, северных и центральных регионах.
Напомним, в Украине в течение недели, 14-20 октября, ожидается местами облачная и дождливая погода. Также синоптики предупреждают о заморозках на западе.
Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на зиму, отметив, какие погодные условия ожидают украинцев.
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