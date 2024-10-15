Прогноз погоди в Україні 15 жовтня

Люди під парасольками. Фото: pixels.com

Погода сьогодні в Україні, 15 жовтня, обіцяє бути дощовою, хмарною, а температура можу опуститись навіть до 0 °C. Синоптики вже зробили свої прогнози.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 15 жовтня

Сьогодні, у вівторок на території України буде хмарно з проясненнями. Вдень на заході, сході та у Вінницькій області дощитиме, а ось на решті території опадів не передбачається.

Температура +7…+12 °С, на півдні та сході +12…+17 °С. У Карпатах можливий мокрий сніг, а температура може впасти до 0 °С.

Вітер західний, перейде на північний, 5-10 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує сьогодні дощі. Це стосується західних, північних та східних областей. Вітер північно-західний, помірний.

Температура повітря на півдні +13...+18 °C, у західних і північних областях +8...+11 °C, на решті території +10...+14 °C.

Діденко у найближчі два дні прогнозує заморозки у західних, північних та центральних регіонах.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.

Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на зиму, зазначивши, які погодні умови очікують українців.