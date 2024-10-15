Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Україні дощитиме, а подекуди температура знизиться до 0 °C — прогноз на сьогодні arrow

В Україні дощитиме, а подекуди температура знизиться до 0 °C — прогноз на сьогодні

15 жовтня 2024 05:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Прогноз погоди в Україні 15 жовтня
Люди під парасольками. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Погода сьогодні в Україні, 15 жовтня, обіцяє бути дощовою, хмарною, а температура можу опуститись навіть до 0 °C. Синоптики вже зробили свої прогнози. 

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 15 жовтня

Сьогодні, у вівторок на території України буде хмарно з проясненнями. Вдень на заході, сході та у Вінницькій області дощитиме, а ось на решті території опадів не передбачається.

Температура +7…+12 °С, на півдні та сході +12…+17 °С. У Карпатах можливий мокрий сніг, а температура може впасти до 0 °С.

Вітер західний, перейде на північний, 5-10 м/с.

Погода в Україні
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує сьогодні дощі. Це стосується західних, північних та східних областей. Вітер північно-західний, помірний.

Температура повітря на півдні +13...+18 °C, у західних і північних областях +8...+11 °C, на решті території +10...+14 °C.

Діденко у найближчі два дні прогнозує заморозки у західних, північних та центральних регіонах.

карта погоди
Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.

Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на зиму, зазначивши, які погодні умови очікують українців.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії за віком — які діють ліміти на суми у 2024 році

06:07 У НАТО по частинах і удари вглиб РФ - підсумки західного турне Зеленського

06:03 Як буде українською "халатне відношення" — пояснення мовознавців

06:01 Ощадбанк ігнорує вимогу розблокувати пенсіонерці рахунки — подробиці скарги

Ексклюзив

05:52 Не долітають до цілей, — експерт про специфіку північно-корейських ракет

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:33 Новий закон для молодих — чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років

05:05 В Україні дощитиме, а подекуди температура знизиться до 0 °C — прогноз на сьогодні

04:30 Які види повісток існують і для чого їх видають — є конкретна відповідь

03:26 На фронт "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та зарплата

03:08 Польща будує лінію оборони від Білорусі та РФ — оснастять системами ППО зі штучним інтелектом

06:10 Пенсії за віком — які діють ліміти на суми у 2024 році

06:07 У НАТО по частинах і удари вглиб РФ - підсумки західного турне Зеленського

06:03 Як буде українською "халатне відношення" — пояснення мовознавців

06:01 Ощадбанк ігнорує вимогу розблокувати пенсіонерці рахунки — подробиці скарги

Ексклюзив

05:52 Не долітають до цілей, — експерт про специфіку північно-корейських ракет

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:33 Новий закон для молодих — чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років

05:05 В Україні дощитиме, а подекуди температура знизиться до 0 °C — прогноз на сьогодні

04:30 Які види повісток існують і для чого їх видають — є конкретна відповідь

03:26 На фронт "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та зарплата

03:08 Польща будує лінію оборони від Білорусі та РФ — оснастять системами ППО зі штучним інтелектом

06:07 У НАТО по частинах і удари вглиб РФ - підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

8 жовтня 2024

21:40 Новий зразок доларових купюр — як відрізнити 100 доларів від підробки