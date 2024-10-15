Прогноз погоди в Україні 15 жовтня

В Україні дощитиме, а подекуди температура знизиться до 0 °C — прогноз на сьогодні
Погода сьогодні в Україні, 15 жовтня, обіцяє бути дощовою, хмарною, а температура можу опуститись навіть до 0 °C. Синоптики вже зробили свої прогнози.
Про це інформують в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 15 жовтня
Сьогодні, у вівторок на території України буде хмарно з проясненнями. Вдень на заході, сході та у Вінницькій області дощитиме, а ось на решті території опадів не передбачається.
Температура +7…+12 °С, на півдні та сході +12…+17 °С. У Карпатах можливий мокрий сніг, а температура може впасти до 0 °С.
Вітер західний, перейде на північний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує сьогодні дощі. Це стосується західних, північних та східних областей. Вітер північно-західний, помірний.
Температура повітря на півдні +13...+18 °C, у західних і північних областях +8...+11 °C, на решті території +10...+14 °C.
Діденко у найближчі два дні прогнозує заморозки у західних, північних та центральних регіонах.
Нагадаємо, в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.
Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на зиму, зазначивши, які погодні умови очікують українців.
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