Погода в Украине на июнь 2025 — прогноз на месяц

Лето в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первый месяц лета в Украине в 2025 году обещает быть теплым. Температура воздуха будет несколько выше нормы, а часть областей до сих пор будет заливать дождями. Впрочем синоптики сходятся на едином мнении относительно прогноза погоды на июнь — будет много гроз и шквалов.

Новини.LIVE расскажет, какая будет погода в июне и к чему готовиться украинцам.

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Какая будет температура воздуха в Украине в июне

По оценкам синоптиков, средняя температура воздуха в июне будет колебаться в пределах +19...+23 °C, а в горных районах — +15...+16 °C, что на +1,5...+2 °C выше климатической нормы.

Это подтверждает как официальный прогноз Украинского гидрометцентра, так и оценки метеорологов. По словам Игоря Кибальчича, в этом году июнь будет умеренно теплым, без рекордной жары, но с повышенным риском сильных дождей, града и шквалов.

Погода во Львове в июне Фото: скриншот

Хотя среднемесячная температура вырастет, количество осадков останется в пределах климатической нормы — 45-82 мм на большинстве территорий, а в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103-152 мм. В южных регионах, в частности в Крыму, возможны наименьшие объемы осадков - 28-37 мм.

Прогноз погоды в Киеве в июне. Фото: скриншот

Абсолютный максимум температуры в июне в отдельные годы достигал +38,5 °C, а в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях — даже +39,8 °C. В Карпатах и горах Крыма максимальные значения составляли +25...+33 °C. Впрочем, фиксировались и холодные периоды: самая низкая температура достигала +1...+9 °C, а местами, особенно в горах и северных регионах до -5 °C.

Одесса прогноз погоды на июнь. Фото: скриншот

Погода в Кировоградской области в июне в Кировоградской области. Фото: скриншот

По словам начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, лето 2025 года в Украине в целом будет жарким и относительно сухим. По его словам, средняя температура летнего периода за последние 30 лет уже выросла на +1,6 °C, а количество осадков уменьшилось на 12 %. Увеличилось также количество дней с температурой свыше +30 °C, а в отдельные годы - и свыше +35 °C. Особенно это заметно в июле, когда после дождя вода быстро испаряется, не принося существенной пользы почве.

Погода в Харькове в июне. Фото: скриншот

К чему готовиться украинцам в июне от погоды

Поэтому в июне 2025 украинцам стоит ожидать комфортной, хотя и несколько более теплой погоды, с потенциальными грозами, шквалами и периодическими ливнями. Наименьшее количество осадков, вероятно, будет в южных регионах, тогда как в Карпатах стоит приготовиться к традиционно обильным дождям. Важно также быть внимательными к штормовым предупреждениям, особенно в дни, когда прогнозируются опасные метеоявления такие, как гроза, град, шквальный ветер.

Напомним, сегодня, 29 мая, в Украине большинство областей накроют обильные дожди и будет умеренная температура.

Также ряд синоптиков считает, что лето 2025 года принесет аномальную погоду и будет богатым на торнадо, сильные грозы и ветры.