Погода в Україні на червень 2025 — прогноз на місяць

В Україні буде нетипове літо — прогноз погоди на червень
Перший місяць літа в Україні у 2025 році обіцяє бути теплим. Температура повітря буде дещо вищою за норму, а частину областей й досі заливатиме дощами. Втім синоптики сходяться на єдиній думці щодо прогнозу погоди на червень — буде багато гроз та шквалів.
Новини.LIVE розповість, яка буде погода у червні та до чого готуватися українцям.
Яка буде температура повітря в Україні у червні
За оцінками синоптиків, середня температура повітря в червні коливатиметься в межах +19...+23 °C, а в гірських районах — +15...+16 °C, що на +1,5...+2 °C вище кліматичної норми.
Це підтверджує як офіційний прогноз Українського гідрометцентру, так і оцінки метеорологів. За словами Ігоря Кібальчича, цього року червень буде помірно теплим, без рекордної спеки, але із підвищеним ризиком сильних дощів, граду та шквалів.
Хоча середньомісячна температура зросте, кількість опадів залишиться у межах кліматичної норми — 45–82 мм на більшості територій, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті — 103–152 мм. У південних регіонах, зокрема в Криму, можливі найменші обсяги опадів — 28–37 мм.
Абсолютний максимум температури в червні в окремі роки сягав +38,5 °C, а в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях — навіть +39,8 °C. У Карпатах і горах Криму максимальні значення становили +25…+33 °C. Утім, фіксувалися й холодні періоди: найнижча температура сягала +1…+9 °C, а подекуди, особливо в горах та північних регіонах до -5 °C.
За словами начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, літо 2025 року в Україні загалом буде спекотним і відносно сухим. За його словами, середня температура літнього періоду за останні 30 років уже зросла на +1,6 °C, а кількість опадів зменшилася на 12 %. Збільшилась також кількість днів з температурою понад +30 °C, а в окремі роки — і понад +35 °C. Особливо це помітно в липні, коли після дощу вода швидко випаровується, не приносячи суттєвої користі ґрунту.
До чого готуватися українцям в червні від погоди
Тож у червні 2025 українцям варто очікувати комфортної, хоча й дещо теплішої погоди, з потенційними грозами, шквалами й періодичними зливами. Найменша кількість опадів, ймовірно, буде в південних регіонах, тоді як у Карпатах варто приготуватись до традиційно рясних дощів. Важливо також бути уважними до штормових попереджень, особливо в дні, коли прогнозуються небезпечні метеоявища такі як гроза, град, шквальний вітер.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, в Україні більшість областей накриють рясні дощі та буде помірна температура.
Також низка синоптиків вважає, що літо 2025 року принесе аномальну погоду і буде багатим на торнадо, сильні грози та вітри.
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