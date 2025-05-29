Погода в Україні на червень 2025 — прогноз на місяць

Літо в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перший місяць літа в Україні у 2025 році обіцяє бути теплим. Температура повітря буде дещо вищою за норму, а частину областей й досі заливатиме дощами. Втім синоптики сходяться на єдиній думці щодо прогнозу погоди на червень — буде багато гроз та шквалів.

Новини.LIVE розповість, яка буде погода у червні та до чого готуватися українцям.

Реклама

Читайте також:

Яка буде температура повітря в Україні у червні

За оцінками синоптиків, середня температура повітря в червні коливатиметься в межах +19...+23 °C, а в гірських районах — +15...+16 °C, що на +1,5...+2 °C вище кліматичної норми.

Це підтверджує як офіційний прогноз Українського гідрометцентру, так і оцінки метеорологів. За словами Ігоря Кібальчича, цього року червень буде помірно теплим, без рекордної спеки, але із підвищеним ризиком сильних дощів, граду та шквалів.

Погода у Львові в червні. Фото: скриншот

Хоча середньомісячна температура зросте, кількість опадів залишиться у межах кліматичної норми — 45–82 мм на більшості територій, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті — 103–152 мм. У південних регіонах, зокрема в Криму, можливі найменші обсяги опадів — 28–37 мм.

Прогноз погоди у Києві в червні. Фото: скриншот

Абсолютний максимум температури в червні в окремі роки сягав +38,5 °C, а в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях — навіть +39,8 °C. У Карпатах і горах Криму максимальні значення становили +25…+33 °C. Утім, фіксувалися й холодні періоди: найнижча температура сягала +1…+9 °C, а подекуди, особливо в горах та північних регіонах до -5 °C.

Одеса прогноз погоди на черень. Фото: скриншот

Погода в Кіровоградській області в червні. Фото: скриншот

За словами начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, літо 2025 року в Україні загалом буде спекотним і відносно сухим. За його словами, середня температура літнього періоду за останні 30 років уже зросла на +1,6 °C, а кількість опадів зменшилася на 12 %. Збільшилась також кількість днів з температурою понад +30 °C, а в окремі роки — і понад +35 °C. Особливо це помітно в липні, коли після дощу вода швидко випаровується, не приносячи суттєвої користі ґрунту.

Погода у Харкові в червні. Фото: скриншот

До чого готуватися українцям в червні від погоди

Тож у червні 2025 українцям варто очікувати комфортної, хоча й дещо теплішої погоди, з потенційними грозами, шквалами й періодичними зливами. Найменша кількість опадів, ймовірно, буде в південних регіонах, тоді як у Карпатах варто приготуватись до традиційно рясних дощів. Важливо також бути уважними до штормових попереджень, особливо в дні, коли прогнозуються небезпечні метеоявища такі як гроза, град, шквальний вітер.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, в Україні більшість областей накриють рясні дощі та буде помірна температура.

Також низка синоптиків вважає, що літо 2025 року принесе аномальну погоду і буде багатим на торнадо, сильні грози та вітри.