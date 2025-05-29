Погода сьогодні, 29 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 29 травня, надали синоптики. Над Україною перебуватиме волога повітряна маса. Удень у більшості областей бракуватиме тепла. Найбільш прохолодно буде на заході.

Про це в середу, 28 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 29 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Температура вночі становитиме +10...+15 °С. Удень потеплішає до +18...+23 °С, а в західних регіонах — лише до +13...+18 °С.

Уночі в західних, східних і північних областях, а вдень по всій території України пройдуть короткочасні дощі. На Лівобережжі місцями навіть будуть грози.

На заході країни вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з північного-заходу, а на решті території — з південного сходу.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень короткочасні дощі. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура на Київщині вночі триматиметься в межах +10...+15 °С, а вдень — +18...+23 °С. У столиці вночі буде +13...+15 °С, а вдень — +19...+21 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 29 травня в Україні очікуються періодичні дощі. Більш сильні опади пройдуть на заході, півночі та більшості центральних областей. На півдні та сході дощі йтимуть місцями.

Температура повітря в західних областях буде +15...+19 °С, на сході — +23...+26 °С, а на решті території — +19...+24 °С.

У Києві очікуються дощі. Упродовж дня у столиці буде близько +20 °С.

Нагадаємо, в Одесі в четвер, 29 травня, дощитиме. До того ж очікується сильний туман, який призведе до проблем із видимістю на дорогах.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що на тижні від 26 травня до 1 червня в багатьох регіонах України буде дощова погода. Можливі грози та шквальний вітер.