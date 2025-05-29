Погода сегодня, 29 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 29 мая, дали синоптики. Над Украиной будет находиться влажная воздушная масса. Днем в большинстве областей будет не хватать тепла. Наиболее прохладно будет на западе.

Об этом в среду, 28 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 29 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Температура ночью составит +10...+15 °С. Днем потеплеет до +18...+23 °С, а в западных регионах — только до +13...+18 °С.

Ночью в западных, восточных и северных областях, а днем по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди. На Левобережье местами даже будут грозы.

На западе страны ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с северо-запада, а на остальной территории — с юго-востока.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем кратковременные дожди. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура на Киевщине ночью будет держаться в пределах +10...+15 °С, а днем — +18...+23 °С. В столице ночью будет +13...+15 °С, а днем — +19...+21 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 мая в Украине ожидаются периодические дожди. Более сильные осадки пройдут на западе, севере и большинстве центральных областей. На юге и востоке дожди будут идти местами.

Температура воздуха в западных областях будет +15...+19 °С, на востоке — +23...+26 °С, а на остальной территории — +19...+24 °С.

В Киеве ожидаются дожди. В течение дня в столице будет около +20 °С.

Напомним, в Одессе в четверг, 29 мая, будет дождливо. К тому же ожидается сильный туман, который приведет к проблемам с видимостью на дорогах.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на неделе с 26 мая по 1 июня во многих регионах Украины будет дождливая погода. Возможны грозы и шквальный ветер.