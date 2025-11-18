Погода в Украине ухудшается - прогноз синоптиков на 18 ноября

Люди под зонтиками под мокрым снегом. Иллюстративное фото: pexels.com

Дождь и сильный ветер накроют сегодня, 18 ноября, почти всю территорию Украины. Синоптики предупреждают, что в Карпатах кроме штормового ветра будет еще и мокрый снег.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода от Укргидрометцентра на 18 ноября

Специалисты прогнозируют, что во вторник днем во всех областях, кроме северных, будут дожди. В большинстве областей возможны порывы ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах даже до 25 м/с.

Температура в течение дня на западе будет 0...+5 °C, на севере, а также в Винницкой и Черкасской областях, ожидается +4...+9 °C, на остальной территории страны днем +12...+17 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, 18 ноября следует ожидать холодную погоду. Днем столбики термометров не поднимутся выше +3...+8 °C. Исключением является юг, восток и Днепропетровская область, где ожидается до +17 °C.

В Киеве тоже будет холодно, воздух прогреется до не более +6...+8 °C. Осадков в столице не прогнозируется, однако ветер будет порывистым.

Напомним, что метеоролог Вазира Мартазинова спрогнозировала, какой будет зима 2025-2026 годов в Украине. В частности, она рассказала о погоде на День Святого Николая 6 декабря и Рождество 25 декабря.

Несмотря на то, что синоптики уже подготовили ряд прогнозов на зиму, ноябрь еще тоже может вас удивить погодными условиями.