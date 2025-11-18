Погода в Україні погіршується — прогноз синоптиків на 18 листопада

Люди під парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: pexels.com

Дощ та сильний вітер накриють сьогодні, 18 листопада, майже всю територію України. Синоптики попереджають, що у Карпатах, окрім штормового вітру, буде ще й мокрий сніг.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода від Укргідрометцентру на 18 листопада

Фахівці прогнозують, що у вівторок вдень в усіх областях, крім північних, дощитиме. В більшості областей можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах навіть до 25 м/с.

Температура упродовж дня на заході буде 0...+5 °C, на півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях, очікується +4...+9 °C, на решті території країни вдень +12...+17 °C.

Мапа погоди в Україні 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, 18 листопада слід очікувати холодну погоду. Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +3...+8 °C. Виключенням є південь, схід та Дніпропетровська область, де очікується аж до +17 °C.

У Києві теж буде холодно, повітря прогріється до не більш як +6...+8 °C. Опадів у столиці не прогнозується, однак вітер буде поривчастим.

Мапа температури на 18 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологиня Вазіра Мартазінова спрогнозувала, якою буде зима 2025–2026 років в Україні. Зокрема, вона розповіла про погоду на День Святого Миколая 6 грудня та Різдво 25 грудня.

Попри те, що синоптики вже підготували низку прогнозів на зиму, листопад ще теж може вас здивувати погодними умовами.