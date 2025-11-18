Відео
Відео

Головна Метео В Україні буде мокрий сніг — прогноз на сьогодні, де його чекати

В Україні буде мокрий сніг — прогноз на сьогодні, де його чекати

Дата публікації: 18 листопада 2025 06:25
Оновлено: 07:26
Погода в Україні погіршується — прогноз синоптиків на 18 листопада
Люди під парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: pexels.com

Дощ та сильний вітер накриють сьогодні, 18 листопада, майже всю територію України. Синоптики попереджають, що у Карпатах, окрім штормового вітру, буде ще й мокрий сніг.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода від Укргідрометцентру на 18 листопада

Фахівці прогнозують, що у вівторок вдень в усіх областях, крім північних, дощитиме. В більшості областей можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах навіть до 25 м/с.

Температура упродовж дня на заході буде 0...+5 °C, на півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях, очікується +4...+9 °C, на решті території країни вдень +12...+17 °C.

Погода в Україні 18 листопада
Мапа погоди в Україні 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, 18 листопада слід очікувати холодну погоду. Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +3...+8 °C. Виключенням є південь, схід та Дніпропетровська область, де очікується аж до +17 °C.

У Києві теж буде холодно, повітря прогріється до не більш як +6...+8 °C. Опадів у столиці не прогнозується, однак вітер буде поривчастим.

Штормовий вітер та сніг — де чекати негоду завтра - фото 2
Мапа температури на 18 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологиня Вазіра Мартазінова спрогнозувала, якою буде зима 2025–2026 років в Україні. Зокрема, вона розповіла про погоду на День Святого Миколая 6 грудня та Різдво 25 грудня.

Попри те, що синоптики вже підготували низку прогнозів на зиму, листопад ще теж може вас здивувати погодними умовами.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
