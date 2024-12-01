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В первый день зимы будет не по-зимнему — прогноз на сегодня

1 декабря 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 1 декабря, от синоптиков
Работник ЖКХ на улице. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода сегодня, в воскресенье, 1 декабря, несмотря на официальное начало зимы, будет не такой уж холодной. Осадков тоже синоптики не предполагают, но туман следует ждать жителям некоторых областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 1 декабря

Сегодня в Укргидрометцентре прогнозируют по Украине облачную погоду, без осадков. Жителям всех регионов, кроме юго-восточных областей, синоптики предупреждают о тумане. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет днем колебаться от -2...+3 °С. Теплее всего будет в западных областях и на крайнем юге — там столбики термометров будут показывать +3...+8 °С.

погода 1 декабря
Погода на 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич обещает, что сегодня, в западных областях облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман и изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится до +2…+7 °С, а в Карпатах в течение суток будет от 0…-5 °С.

В северной части страны   будет сухо, но с туманом. Температура воздуха днем от 0…+5°С.

В центральных областях Украины тоже без осадков, однако следует ожидать туман и изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+6°С.

В южной половине и Крыму тоже обойдется без дождя или снега. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +3…+8 °С.

На востоке погода обещает будет аналогична другим регионам. Температура воздуха 0…+5 °С.

погода 1 декабря
Температурная карта Украины на 1 декабря. Фото: Метеопост

Напомним, в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

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