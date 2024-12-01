Прогноз погоди в Україні на сьогодні 1 грудня від синоптиків

Працівник ЖКГ на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода сьогодні, у неділю, 1 грудня попри офіційний початок зими буде не такою вже й холодною. Опадів теж синоптики не передбачають, але туман слід очікувати мешканцям деяких областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 1 грудня

Сьогодні в Укргідрометцентрі прогнозують по Україні хмарну погоду, без опадів. Мешканцям усіх регіонів, окрім південно-східних областей, синоптики попереджають про туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від -2...+3 °С. Найтепліше буде у західних областях та на крайньому півдні — там стовпчики термометрів показуватимуть +3...+8 °С.

Погода на 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич обіцяє, що сьогодні, у західних областях буде хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман та паморозь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря підвищиться до +2…+7 °С, а у Карпатах протягом доби буде від 0…-5 °С.

У північній частині країни буде сухо, проте з туманом. Температура повітря вдень від 0…+5 °С.

У центральних областях України теж без опадів, проте слід очікувати туман та паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+6 °С.

У південній половині та у Криму теж обійдеться без дощу або снігу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +3…+8 °С.

На сході погода обіцяє буде аналогічною іншим регіонам. Температура повітря 0…+5 °С.

Температурна карта України на 1 грудня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, у перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. У другій половині місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

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