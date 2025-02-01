Погода в Украине 2 февраля - температура воздуха опустится ниже

Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 2 февраля, ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров в течение суток будут колебаться в пределах -1...+8 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на 2 февраля

Завтра на западе и юго-западе будет облачно, температура воздуха — -1...+4 °С. А на востоке столбики термометров будут на уровне 0...+5 °С.

На севере и в центре Украины будут переменную облачность, воздух местами прогреется до +7 °С. В южных областях в воскресенье будет теплее всего: 0...+6 °С, а в Крыму даже до +8 °С.

В то же время ожидается преимущественно западный ветер, 5-10 м/с. В Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях днем пройдет небольшой дождь. Остальная территория Украины — без осадков.

Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Киеве 2 февраля

В Киеве в воскресенье будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью температура воздуха — +1...+2 °С, а днем незначительно поднимется до +3 °С. Ветер в течение суток будет западный, 4-5 м/с.

Скриншот прогноза Meteoprog

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на февраль в Украине. Средняя месячная температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С.

А по словам синоптиков Ventusky, 5-6 февраля в Украину придут снегопады, а температура будет до -12 °C.