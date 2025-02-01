Погода в Україні 2 лютого - температура повітря опуститься нижче

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у неділю, 2 лютого, очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться у межах -1...+8 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на 2 лютого

Завтра на заході та південному заході буде хмарно, температура повітря становитиме -1...+4 °С. А на сході стовпчики термометрів будуть на рівні 0...+5 °С.

Північ та центр України матимуть мінливу хмарність, повітря подекуди прогріється до +7 °С. У південних областях в неділю буде найтепліше: 0...+6 °С, а в Криму навіть до +8 °С.

Водночас очікується переважно західний вітер, 5-10 м/с. У Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Харківській областях вдень пройде невеликий дощ. Решта території України — без опадів.

Погода в Україні. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди у Києві 2 лютого

У Києві в неділю буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі температура повітря становитиме +1...+2 °С, а вдень незначно підійметься — до +3 °С. Вітер протягом доби буде західний, 4-5 м/с.

Скриншот прогнозу Meteoprog

Раніше синоптики спрогнозували погоду на лютий в Україні. Середня місячна температура повітря коливатиметься у межах -3...+2 °С.

А за словами синоптиків Ventusky, 5-6 лютого до України прийдуть снігопади, а температура становитиме до -12 °C.