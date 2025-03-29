Прогноз погоды в Украине на завтра

Люди идут с зонтиками под дождем. Фото: Вечерний Киев

В Украине завтра, 30 марта, прогнозируют умеренные дожди. Тем временем в Карпатах стоит ожидать мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 30 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 марта

По информации синоптиков, 30 марта по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В то же время ночью в южной части, большинстве центральных, восточных областей и на Закарпатье ожидаются умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди. Днем в центральных, восточных, северных областях и на Закарпатье местами небольшие дожди.

Зато на остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью будет довольно прохладно, температура воздуха +2...+7 °C, в южной части +6...+11 °C. Зато днем синоптики прогнозируют +10...+15 °C (в центральных областях местами +5...+10 °C), в юго-восточной части +13...+18 °C.

В то же время в Карпатах ожидается совсем не весенняя погода - ночью умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3...-2 °C, днем — +2...+7 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее мы писали, что на выходные, 29 и 30 марта, в Украине в большинстве областей пройдут дожди. Также в некоторых регионах будут грозы.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 30 марта погода в Украине будет несколько прохладной. В некоторых областях стоит ожидать дождей.