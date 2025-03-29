Прогноз погоди в Україні на завтра

Люди йдуть з парасольками під дощем. Фото: Вечірній Київ

В Україні завтра, 30 березня, прогнозують помірні дощі. Натомість в Карпатах варто очікувати мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди на 30 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 березня

За інформацією синоптиків, 30 березня по всій території України буде хмарно з проясненнями. Водночас вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті очікуються помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі. Вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі.

Натомість на решті території України без опадів. Вітер переважно східний, в межах 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Уночі буде доволі прохолодно, температура повітря +2...+7 °C, у південній частині +6...+11 °C. Натомість вдень синоптики прогнозують +10...+15 °C (у центральних областях місцями +5...+10 °C), у південно-східній частині +13...+18 °C.

Водночас в Карпатах очікується зовсім не весняна погода — вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі +3...-2 °C, вдень — +2...+7 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру/Facebook

Раніше ми писали, що на вихідні, 29 та 30 березня, в Україні у більшості областей пройдуть дощі. Також у деяких регіонах будуть грози.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 березня погода в Україні буде дещо прохолодною. У деяких областях варто очікувати на дощі.