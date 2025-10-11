Прогноз погоды в Украине на 12 октября

В каких регионах ожидать дожди — погода в Украине на завтра
В воскресенье, 12 октября, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В то же время в некоторых областях ожидаются дожди.
Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.
Погода на 12 октября от Укргидрометцентра
По прогнозам Укргидрометцентра, 12 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.
На западе и юге страны ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман.
Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с, в северной части днем местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью — +5...+10 °С. Зато в воскресенье днем будет несколько теплее — +9...+14 °С.
В то же время на юге страны и Закарпатье ожидается +12...+17 °С.
Погода на 12 октября от Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 12 октября в Украине в большинстве областей ожидается периодически дождь, морось, туманы, или просто плотная облачность.
В воскресенье, 12 октября, немного потеплеет, в течение дня ожидается — +13...+15 °С. На юге (кроме Одесской области) и юго-востоке — +14...+18 °С.
В Киеве воскресенье ожидается преимущественно облачным. По прогнозам Диденко, 12 октября в столице будет немного теплее, до +14 °С. Временами будет досаждать порывистый северо-западный ветер.
