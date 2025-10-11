Прогноз погоды в Украине на 12 октября

Люди идут по городу с зонтиками во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 октября, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В то же время в некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода на 12 октября от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 12 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.

На западе и юге страны ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с, в северной части днем местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Украине на 12 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью — +5...+10 °С. Зато в воскресенье днем будет несколько теплее — +9...+14 °С.

В то же время на юге страны и Закарпатье ожидается +12...+17 °С.

Погода на 12 октября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 12 октября в Украине в большинстве областей ожидается периодически дождь, морось, туманы, или просто плотная облачность.

В воскресенье, 12 октября, немного потеплеет, в течение дня ожидается — +13...+15 °С. На юге (кроме Одесской области) и юго-востоке — +14...+18 °С.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

В Киеве воскресенье ожидается преимущественно облачным. По прогнозам Диденко, 12 октября в столице будет немного теплее, до +14 °С. Временами будет досаждать порывистый северо-западный ветер.

Ранее синоптики дали точный прогноз погоды по Украине на выходные 11-12 октября.

Также мы информировали, в каких областях Украины пройдут дожди в воскресенье, 12 октября.