Прогноз погоды на 12 октября

В Украине в воскресенье, 12 октября, ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров будут колебаться в пределах +10...+17 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в Украине 12 октября

В западных регионах страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Лишь вечером в районе Полесья и в северо-западных областях снова начнется дождь.

Ветер западный / северо-западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +4...+9 °С, днем +10...+16 °С.

В северных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.

В центральной части страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В южных областях и Крыму местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

