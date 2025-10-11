Прогноз погоди на 12 жовтня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 12 жовтня, очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +10...+17 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 12 жовтня

У західних регіонах країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень переважно без опадів. Лише ввечері в районі Полісся та у північно-західних областях знову почнеться дощ.

Вітер західний / північно-західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +4…+9 °С, вдень +10…+16 °С.

У північних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С.

Погода в Україні 12 жовтня. Фото: Метеопрог

У центральній частині країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С.

У південних областях та Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

У східних областях вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

