Прогноз погоди на 12 жовтня

По всій Україні буде хмарно — де очікувати завтра дощі
В Україні у неділю, 12 жовтня, очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +10...+17 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 12 жовтня
У західних регіонах країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень переважно без опадів. Лише ввечері в районі Полісся та у північно-західних областях знову почнеться дощ.
Вітер західний / північно-західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +4…+9 °С, вдень +10…+16 °С.
У північних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С.
У центральній частині країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С.
У південних областях та Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.
У східних областях вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.
