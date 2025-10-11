Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня

Люди йдуть містом із парасольками під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 жовтня, по всій території України буде хмарно, проте з проясненнями. Водночас у деяких областях очікуються дощі.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на 12 жовтня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 12 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

На заході та півдні країни очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, в межах 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні на 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі — +5...+10 °С. Натомість у неділю вдень буде дещо тепліше — +9...+14 °С.

Водночас на півдні країни та Закарпатті очікується +12...+17 °С.

Погода на 12 жовтня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 12 жовтня в Україні у більшості областей очікується періодично дощ, мряка, тумани, або просто щільна хмарність.

У неділю, 12 жовтня, трохи потепліє, протягом дня очікується — +13...+15 °С. На півдні (окрім Одещини) та південному сході — +14...+18 °С.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

У Києві неділя очікується переважно хмарною. За прогнозами Діденко, 12 жовтня в столиці буде трохи тепліше, до +14 °С. Часом докучатиме рвучкий північно-західний вітер.

Раніше синоптики дали точний прогноз погоди по Україні на вихідні 11-12 жовтня.

Також ми інформували, в яких областях України пройдуть дощі у неділю, 12 жовтня.