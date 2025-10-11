Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня

В яких регіонах очікувати дощі — погода в Україні на завтра
У неділю, 12 жовтня, по всій території України буде хмарно, проте з проясненнями. Водночас у деяких областях очікуються дощі.
Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 12 жовтня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, 12 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.
На заході та півдні країни очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер північно-західний, в межах 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі — +5...+10 °С. Натомість у неділю вдень буде дещо тепліше — +9...+14 °С.
Водночас на півдні країни та Закарпатті очікується +12...+17 °С.
Погода на 12 жовтня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 12 жовтня в Україні у більшості областей очікується періодично дощ, мряка, тумани, або просто щільна хмарність.
У неділю, 12 жовтня, трохи потепліє, протягом дня очікується — +13...+15 °С. На півдні (окрім Одещини) та південному сході — +14...+18 °С.
У Києві неділя очікується переважно хмарною. За прогнозами Діденко, 12 жовтня в столиці буде трохи тепліше, до +14 °С. Часом докучатиме рвучкий північно-західний вітер.
