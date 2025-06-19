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В каких регионах ожидать дожди — погода в Украине на завтра

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Дата публикации 19 июня 2025 13:43
Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики
Люди идут под дождем летом. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине на 20 июня

В пятницу, 20 июня, в большинстве областей будет довольно свежая погода. Кроме того, в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в четверг, 19 июня, в Facebook.

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Температурная карта температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 20 июня

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, Украину проходит и будет проходить холодный атмосферный фронт, в его тылу распространится более холодный воздух.

Поэтому в пятницу, 20 июня, в большинстве областей ожидается свежая погода с температурой воздуха +15...+21 °C. Зато в южной части будет теплее — +20...+25 °C.

В пятницу, 20 июня, ветер с северо-запада снова предполагается порывистым, порой со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Это будет происходить из-за того, что Украина сейчас располагается между антициклоном на западе и циклоном на востоке.

Противостояние этих двух полярных атмосферных образований с высоким атмосферным фронтом и низким атмосферным давлением и создает условия для усиления ветра.

Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях.

На остальной территории пятница пройдет без осадков.

В Киеве, 20 июня, ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с сильными штормовыми порывами. Похолодает в столице до +16...+18 °C.

Погода в Україні на 20 червня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики предупреждали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.

В связи с этим мы информировали, как уберечь себя летом от теплового удара.

лето Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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