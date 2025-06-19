Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики

В каких регионах ожидать дожди — погода в Украине на завтра
В пятницу, 20 июня, в большинстве областей будет довольно свежая погода. Кроме того, в некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в четверг, 19 июня, в Facebook.
Погода в Украине на 20 июня
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, Украину проходит и будет проходить холодный атмосферный фронт, в его тылу распространится более холодный воздух.
Поэтому в пятницу, 20 июня, в большинстве областей ожидается свежая погода с температурой воздуха +15...+21 °C. Зато в южной части будет теплее — +20...+25 °C.
В пятницу, 20 июня, ветер с северо-запада снова предполагается порывистым, порой со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Это будет происходить из-за того, что Украина сейчас располагается между антициклоном на западе и циклоном на востоке.
Противостояние этих двух полярных атмосферных образований с высоким атмосферным фронтом и низким атмосферным давлением и создает условия для усиления ветра.
Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях.
На остальной территории пятница пройдет без осадков.
В Киеве, 20 июня, ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с сильными штормовыми порывами. Похолодает в столице до +16...+18 °C.
Ранее синоптики предупреждали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.
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