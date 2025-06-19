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Головна Метео В яких регіонах очікувати дощі — погода в Україні на завтра

В яких регіонах очікувати дощі — погода в Україні на завтра

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Дата публікації: 19 червня 2025 13:43
Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики
Люди йдуть під дощем влітку. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні на 20 червня

У п'ятницю, 20 червня, у більшості областей буде доволі свіжа погода. Крім того, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у четвер, 19 червня, у Facebook.

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Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 20 червня

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, Україну минає і минатиме холодний атмосферний фронт, у його тилу пошириться холодніше повітря. 

Тому у п'ятницю, 20 червня, у більшості областей очікується свіжа погода з температурою повітря +15...+21 °C. Натомість у південній частині буде тепліше — +20...+25 °C.

У п'ятницю, 20 червня, вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Це відбуватиметься через те, що Україна зараз розташовується між антициклоном на заході та циклоном на сході.

Протистояння цих двох полярних атмосферних утворень, із високим атмосферним фронтом та низьким атмосферним тиском, і створює умови для посилення вітру. 

Дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а протягом дня п'ятниці йтимуть у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині. 

На решті території п'ятниця мине без опадів. 

У Києві, 20 червня, очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний із сильними штормовими поривами. Похолоднішає в столиці до +16...+18 °C.

Погода в Україні на 20 червня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики попереджали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.

З огляду на це ми інформували, як уберегти себе влітку від теплового удару.

літо Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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