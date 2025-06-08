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Главная Метео В каких областях жара пойдет на спад — погода в Украине на завтра

В каких областях жара пойдет на спад — погода в Украине на завтра

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Дата публикации 8 июня 2025 23:58
Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики
Люди гуляют по городу летом. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 9 июня, в ряде областей ожидаются дожди и грозы. Кроме того, прогнозируется снижение температуры воздуха.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода в Україні 9 червня
Погода в Украине на 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 9 июня от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 9 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории понедельник пройдет без осадков.

Ветер 9 июня будет юго-западный с переходом на северо-западный, в пределах 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы — 15-20 м/с.

В понедельник в западных областях ожидается снижение температуры ночью до +10...+15 °С, днем до +17...+22 °С, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью — +15...+20 °С, снижение дневной до +23...+28 °С.

В то же время на остальной территории в понедельник сохранится жаркая погода: ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, на юго-востоке страны местами сильная жара — +35...+37 °С.

Погода в Україні 9 червня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 9 июня от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 9 июня, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и именно он принесет благословенное ослабление жары в западные, северные области Украины, часть центральных и даже в некоторые районы Одесской области.

Температура воздуха снизится до комфортных +19...+24 °С.

На юге, востоке и на Днепропетровщине еще удержится жаркая погода, +30...+36 °С. Атмосферный фронт будет тянуть за собой локальные грозовые ливни.

Погода в Україні 9 червня
Температурная карта: Диденко/Facebook

В Киеве в понедельник жара ослабнет до +24 °С. Дождь с грозой более вероятен ближайшей ночью и завтра утром. Днем завтра в столице без осадков, +24 °С.

Синоптик отмечает, что неделя в Украине отдохнет от чрезмерных градусов, придет свежий воздух, даже на востоке и юге жара постепенно ослабнет.

Погода в Україні 9 червня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, что синоптики прогнозируют, что в этом году лето будет жарче нормы.

Также мы сообщали, когда ждать самую высокую температуру летом в Украине.

погода Укргидрометцентр лето Наталка Диденко жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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