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Головна Метео В яких областях спека піде на спад — погода в Україні на завтра

В яких областях спека піде на спад — погода в Україні на завтра

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Дата публікації: 8 червня 2025 23:58
Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики
Люди гуляють містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 9 червня, у низці областей очікуються дощі та грози. Крім того, прогнозується зниження температури повітря.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 9 червня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 9 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території понеділок мине без опадів.

Вітер 9 червня буде південно-західний з переходом на північно-західний, у межах 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви — 15-20 м/с. 

У понеділок в західних областях очікується зниження температури вночі до +10...+15 °С, вдень до +17...+22 °С, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі — +15...+20 °С, зниження денної до +23...+28 °С.

Водночас на решті території у понеділок утримається жарка погода: вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, на південному сході країни місцями сильна спека — +35...+37 °С.

Погода в Україні 9 червня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 9 червня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 9 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і саме він принесе благословенне послаблення спеки у західні, північні області України, частину центральних і навіть в деякі райони Одещини.

Температура повітря знизиться до комфортних +19...+24 °С.

На півдні, сході та на Дніпропетровщині ще втримається спекотна погода, +30...+36 °С. Атмосферний фронт тягтиме за собою локальні грозові зливи.

Погода в Україні 9 червня
Температурна карта: Діденко/Facebook

У Києві в понеділок спека послабне до +24 °С. Дощ з грозою більш ймовірний найближчої ночі та завтра вранці. Вдень завтра у столиці без опадів, +24 °С.

Синоптик зазначає, що тиждень в Україні відпочине від надмірних градусів, прийде свіже повітря, навіть на сході та півдні спека поступово послабне.

Погода в Україні 9 червня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше ми інформували, що синоптики прогнозують, що цьогоріч літо буде спекотнішим за норму.

Також ми повідомляли, коли чекати на найвищу температуру влітку в Україні.

погода Укргідрометцентр літо Наталка Діденко спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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