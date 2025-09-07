Прогноз погоды в Украине 8 сентября

Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Неделя в некоторых областях Украины начнется с грозовых дождей. Однако днем будет довольно тепло, на юге местами ожидается до +30 °С.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 8 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 8 сентября от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 8 сентября, почти по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

Ночью 8 сентября в восточных областях и на Закарпатье, днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, в пределах 5-10 м/с.

В понедельник, 8 сентября, температура ночью — +11...+16 °С. Днем будет несколько теплее — +21...+26 °С. На юге и юго-востоке страны ночью — +14...+19 °С, днем — +24...+29 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 8 сентября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 8 сентября периодические дожди вероятны не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Разве что в Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются ближайшей ночью, завтра утром и вечером, а вот днем 8 сентября здесь будет преимущественно ясно.

В понедельник, 8 сентября, в Крыму и Приазовье восточный ветер будет порывистый, до сильного.

Температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной. А в течение дня 8 сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 °С, на юге местами до +30 °С.

По прогнозам Диденко, Киев 8 сентября может получить от атмосферы хотя бы немного такой желанной влаги или хотя бы влажных облаков — в понедельник в столице вероятны местами дожди и +25 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели 8-14 сентября.

Ранее мы информировали, когда в Украине возможны первые заморозки — как подготовиться украинцам.