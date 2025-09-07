Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В каких областях похолодает — прогноз погоды на завтра в Украине

В каких областях похолодает — прогноз погоды на завтра в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 23:57
Прогноз погоды в Украине 8 сентября
Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Неделя в некоторых областях Украины начнется с грозовых дождей. Однако днем будет довольно тепло, на юге местами ожидается до +30 °С.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні 8 вересня
Погода в Украине на 8 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 8 сентября от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 8 сентября, почти по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

Ночью 8 сентября в восточных областях и на Закарпатье, днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, в пределах 5-10 м/с.

В понедельник, 8 сентября, температура ночью — +11...+16 °С. Днем будет несколько теплее — +21...+26 °С. На юге и юго-востоке страны ночью — +14...+19 °С, днем — +24...+29 °С.

Погода від Укргідрометцентру
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 8 сентября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 8 сентября периодические дожди вероятны не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей.

Погода 8 вересня від Діденко
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Разве что в Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются ближайшей ночью, завтра утром и вечером, а вот днем 8 сентября здесь будет преимущественно ясно.

В понедельник, 8 сентября, в Крыму и Приазовье восточный ветер будет порывистый, до сильного.

Температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной. А в течение дня 8 сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 °С, на юге местами до +30 °С.

По прогнозам Диденко, Киев 8 сентября может получить от атмосферы хотя бы немного такой желанной влаги или хотя бы влажных облаков — в понедельник в столице вероятны местами дожди и +25 °С.

Діденко погода 8 вересня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели 8-14 сентября.

Ранее мы информировали, когда в Украине возможны первые заморозки — как подготовиться украинцам.

Укргидрометцентр осень похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации