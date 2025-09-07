Прогноз погоди в Україні 8 вересня

Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Тиждень в деяких областях України розпочнеться з грозових дощів. Однак вдень буде доволі тепло, на півдні подекуди очікується до +30 °С.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 8 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 8 вересня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 8 вересня, майже по всій території України очікується мінлива хмарність.

Реклама

Вночі 8 вересня у східних областях і на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер східний, північно-східний, у межах 5-10 м/с.

Реклама

У понеділок, 8 вересня, температура вночі — +11...+16 °С. Вдень буде дещо тепліше — +21...+26 °С. На півдні та південному сході країни вночі — +14...+19 °С, вдень — +24...+29 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 8 вересня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 8 вересня періодичні дощі ймовірні не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні, окрім південної частини та західних областей.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Хіба що в Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються найближчої ночі, завтра вранці та ввечері, а ось вдень 8 вересня тут буде переважно ясно.

У понеділок, 8 вересня, у Криму та Приазов'ї східний вітер буде рвучкий, до сильного.

Температура повітря найближчої ночі буде комфортною. А протягом дня 8 вересня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +30 °С.

За прогнозами Діденко, Київ 8 вересня може отримати від атмосфери хоча б трохи такої бажаної вологи або принаймні вологих хмар — у понеділок в столиці ймовірні місцями дощі та +25 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 8-14 вересня.

Раніше ми інформували, коли в Україні можливі перші заморозки — як підготуватися українцям.