Прогноз погоди в Україні 8 вересня

В яких областях похолодає — прогноз погоди на завтра в Україні
Тиждень в деяких областях України розпочнеться з грозових дощів. Однак вдень буде доволі тепло, на півдні подекуди очікується до +30 °С.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 8 вересня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 8 вересня, майже по всій території України очікується мінлива хмарність.
Вночі 8 вересня у східних областях і на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ та гроза.
Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер східний, північно-східний, у межах 5-10 м/с.
У понеділок, 8 вересня, температура вночі — +11...+16 °С. Вдень буде дещо тепліше — +21...+26 °С. На півдні та південному сході країни вночі — +14...+19 °С, вдень — +24...+29 °С.
Погода на 8 вересня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 8 вересня періодичні дощі ймовірні не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні, окрім південної частини та західних областей.
Хіба що в Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються найближчої ночі, завтра вранці та ввечері, а ось вдень 8 вересня тут буде переважно ясно.
У понеділок, 8 вересня, у Криму та Приазов'ї східний вітер буде рвучкий, до сильного.
Температура повітря найближчої ночі буде комфортною. А протягом дня 8 вересня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +30 °С.
За прогнозами Діденко, Київ 8 вересня може отримати від атмосфери хоча б трохи такої бажаної вологи або принаймні вологих хмар — у понеділок в столиці ймовірні місцями дощі та +25 °С.
Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 8-14 вересня.
Раніше ми інформували, коли в Україні можливі перші заморозки — як підготуватися українцям.
Читайте Новини.LIVE!