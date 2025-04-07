Погода в Украине 8 апреля — ожидаются заморозки и сильный ветер

В какие области вернутся морозы — прогноз погоды от Диденко
В Украине во вторник, 8 апреля, ожидается холодная погода. Температура воздуха в течение дня составит +2...+9 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды на 8 апреля
По словам Диденко, на северо-востоке от Украины расположился циклон Zion, который провоцирует осадки в Украине в виде снега и дождя. В то же время "давит" высоким атмосферным давлением на Украину антициклон Olivia.
"Противостояние этих полярных атмосферных образований обусловливает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта", — пояснила она.
Поэтому завтра в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. Ночью в большинстве областей ожидаются -5...0 °C, а на Луганщине +2...+5 °C. Днем прогнозируют +2...+5 °C, на юге в пределах +5...+9 °C.
Ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Киеве 8 апреля
В Киеве все ночью будет -3...0 °C, днем +1...+3 °C, существует вероятность небольшого снега. При этом в столице ожидают порывистый северо-западный ветер с порывами до 12-14 м/с.
Ранее Диденко сообщила дату, когда в Украину наконец вернется весеннее тепло.
Также в ГСЧС показали, как Карпаты замели аномальные снегопады.
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