Погода в Україні 8 квітня — очікуються заморозки та сильний вітер

Люди йдуть вулицею в мороз. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 8 квітня, очікується холодна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +2...+9 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на 8 квітня

За словами Діденко, на північному сході від України розташувався циклон Zion, який провокує опади в Україні у вигляді снігу та дощу. Водночас "давить" високим атмосферним тиском на Україну антициклон Olivia.

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"Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту", — пояснила вона.

Тому завтра в Україні переважатиме холодна повітряна маса. Вночі у більшості областей очікуються -5...0 °C, а на Луганщині +2...+5 °C. Вдень прогнозують +2...+5 °C, на півдні в межах +5...+9 °C.

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Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди у Києві 8 квітня

У Києві все вночі буде -3...0 °C, вдень +1...+3 °C, існує ймовірність невеликого снігу. Водночас у столиці очікують на рвучкий північно-західний вітер із поривами до 12-14 м/с.

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Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Раніше Діденко повідомила дату, коли в Україну нарешті повернеться весняне тепло.

Також у ДСНС показали, як Карпати замели аномальні снігопади.

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