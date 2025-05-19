Какой будет погода в Украине завтра — что прогнозируют синоптики

В какие области вернется весна — погода в Украине на завтра
Во вторник, 20 мая, в Украине будет преобладать снова влажная погода с периодическими дождями. Однако, ожидается, что прояснения с солнышком также будут.
Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.
Погода на 20 мая от Укргидрометцентра
По прогнозам Укргидрометцентра, 20 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме того, во вторник ожидаются кратковременные дожди (в западных и северных областях местами). В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.
Ветер, 20 мая, будет преимущественно северо-западный, в пределах 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы — 15-20 м/с.
Во вторник, 20 мая, температура воздуха ночью — +4...+9 °С, в юго-восточной части — +8...+13 °С. Днем будет несколько теплее — +12...+17 °С, в Карпатах — +5...+10 °С.
Погода на 20 мая от Диденко
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 20 мая в Украине будет преобладать снова влажная погода с периодическими дождями. Прояснения с солнышком также будут.
Как отмечает Диденко, температура воздуха в течение дня составит +13...+18 °С, на Волыни, в Ровенской и Луганской областях +17...+20 °С.
В Киеве завтра местами дождь, днем около +15 °С.
Напомним, что ранее мы информировали, в какие области вернется тепло во вторник, 20 мая.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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