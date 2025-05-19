Погода в Україні 20 травня - в Укргідрометцентрі прогнозують до +17 °С

Синоптики назвали області, у які завтра повернеться тепло
В Україні у вівторок, 20 травня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме близько +12...+17 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 20 травня
Завтра буде хмарно з проясненнями, місцями у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі. Водночас у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях — вдень грози.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни — місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +4...+9 °С, у південно-східній частині +8...+13 °С;
- вдень +12...+17 °С, у Карпатах +5...+10 °С.
Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила про вологу, але теплу погоду в Україні завтра.
А в Київ у вівторок повернеться тепло — стовпчики термометрів покажуть до +17 °C.
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