Погода в Україні 20 травня - в Укргідрометцентрі прогнозують до +17 °С

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 20 травня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме близько +12...+17 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 20 травня

Завтра буде хмарно з проясненнями, місцями у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі. Водночас у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях — вдень грози.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни — місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +4...+9 °С, у південно-східній частині +8...+13 °С;

вдень +12...+17 °С, у Карпатах +5...+10 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила про вологу, але теплу погоду в Україні завтра.

А в Київ у вівторок повернеться тепло — стовпчики термометрів покажуть до +17 °C.