Погода в Україні 20 травня — буде сонячно, але подекуди дощитиме

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 20 травня, очікується волога погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +13...+18 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди на 20 травня

Завтра в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть.

Температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 °C, у Волинській, Рівненській та Луганській областях — +17...+20 °C.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

У Києві у вівторок місцями пройде дощ, вдень близько +15 °C.

Прогноз погоди на тиждень

У четвер-п'ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20...+25 °C й лише на заході 23 травня буде трохи прохолодніше — +15...+20 °C.

Найближчими днями буде помірно тепло, а на вихідних ще тепліше.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Кентуккі та Міссурі в США вирував потужний торнадо, внаслідок якого сталося багато руйнувань та загинули люди.

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