Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Метео Діденко попередила про зміну погоди завтра — де буде найтепліше

Діденко попередила про зміну погоди завтра — де буде найтепліше

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 13:33
Погода в Україні 20 травня — буде сонячно, але подекуди дощитиме
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 20 травня, очікується волога погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +13...+18 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 20 травня

Завтра в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть.
Температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 °C, у Волинській, Рівненській та Луганській областях — +17...+20 °C.

Яка погода буде в Україні 20 травня - прогноз Діденко
Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

У Києві у вівторок місцями пройде дощ, вдень близько +15 °C.

Прогноз погоди на тиждень

У четвер-п'ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20...+25 °C й лише на заході 23 травня буде трохи прохолодніше — +15...+20 °C.

Найближчими днями буде помірно тепло, а на вихідних ще тепліше. 

null
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Кентуккі та Міссурі в США вирував потужний торнадо, внаслідок якого сталося багато руйнувань та загинули люди.

Також ми писали, що сьогодні на Землі очікується магнітна буря. 

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні травень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /