Погода в Украине 20 мая — будет солнечно, но местами дождливо

Диденко предупредила об изменении погоды завтра — где будет тепло
В Украине во вторник, 20 мая, ожидается влажная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13...+18 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды на 20 мая
Завтра в Украине будет преобладать снова влажная погода с периодическими дождями. Прояснения с солнышком также будут.
Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 °C, на Волыни, в Ровенской и Луганской областях — +17...+20 °C.
В Киеве во вторник местами пройдет дождь, днем около +15 °C.
Прогноз погоды на неделю
В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 °C и только на западе 23 мая будет немного прохладнее — +15...+20 °C.
В ближайшие дни будет умеренно тепло, а на выходных еще теплее.
Напомним, в Кентукки и Миссури в США бушевал мощный торнадо, в результате которого произошло много разрушений и погибли люди.
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