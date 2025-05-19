Погода в Украине 20 мая — будет солнечно, но местами дождливо

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 20 мая, ожидается влажная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13...+18 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды на 20 мая

Завтра в Украине будет преобладать снова влажная погода с периодическими дождями. Прояснения с солнышком также будут.

Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 °C, на Волыни, в Ровенской и Луганской областях — +17...+20 °C.

Температурная карта. Фото: Наталка Диденко

В Киеве во вторник местами пройдет дождь, днем около +15 °C.

Прогноз погоды на неделю

В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 °C и только на западе 23 мая будет немного прохладнее — +15...+20 °C.

В ближайшие дни будет умеренно тепло, а на выходных еще теплее.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Кентукки и Миссури в США бушевал мощный торнадо, в результате которого произошло много разрушений и погибли люди.

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