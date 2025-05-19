Магнітні бурі 19 травня - чого чекати метеозалежним

Болить голова у жінки. Фото: freepik

У понеділок, 19 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак люди можуть відчути на собі вплив сонячної активності.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 травня

Магнітна буря такого рівня може викликати невеликі порушення в роботі енергетичних систем, а також впливати на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря здатна негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей та осіб похилого віку, тому в цей період їм слід бути особливо уважними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей період на Сонці відбулися два спалахи класу В і один спалах класу С. Такі спалахи не мають суттєвого впливу на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде підвищеної активності, можливий штормовий рівень. Існує ймовірність виникнення сонячних спалахів класу Х.

Сонячна активність на 19 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 19

Магнітні бурі можуть справляти негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про їхнє наближення допомагають своєчасно враховувати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам.

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