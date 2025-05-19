Магнітні бурі 19 травня - чого чекати метеозалежним

Штормова активність — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 19 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак люди можуть відчути на собі вплив сонячної активності.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 19 травня
Магнітна буря такого рівня може викликати невеликі порушення в роботі енергетичних систем, а також впливати на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря здатна негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей та осіб похилого віку, тому в цей період їм слід бути особливо уважними.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей період на Сонці відбулися два спалахи класу В і один спалах класу С. Такі спалахи не мають суттєвого впливу на Землю.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде підвищеної активності, можливий штормовий рівень. Існує ймовірність виникнення сонячних спалахів класу Х.
Сонячна активність на 19 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 19
Магнітні бурі можуть справляти негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про їхнє наближення допомагають своєчасно враховувати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам.
Крім того, повідомлялося про потепління в Одесі, однак несподівана гроза все ж може внести корективи в плани містян.
Також ми повідомляли про потужний торнадо, що пронісся низкою американських штатів, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви.
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