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Штормова активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 19 травня 2025 12:37
Магнітні бурі 19 травня - чого чекати метеозалежним
Болить голова у жінки. Фото: freepik

У понеділок, 19 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак люди можуть відчути на собі вплив сонячної активності.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 19 травня

Магнітна буря такого рівня може викликати невеликі порушення в роботі енергетичних систем, а також впливати на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря здатна негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей та осіб похилого віку, тому в цей період їм слід бути особливо уважними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей період на Сонці відбулися два спалахи класу В і один спалах класу С. Такі спалахи не мають суттєвого впливу на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде підвищеної активності, можливий штормовий рівень. Існує ймовірність виникнення сонячних спалахів класу Х.

Сонячна активність на 19 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 19

Магнітні бурі можуть справляти негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про їхнє наближення допомагають своєчасно враховувати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам.

Крім того, повідомлялося про потепління в Одесі, однак несподівана гроза все ж може внести корективи в плани містян.

Також ми повідомляли про потужний торнадо, що пронісся низкою американських штатів, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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