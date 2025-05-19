Магнитные бури 19 мая - чего ждать метеозависимым

Штормовая активность — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 19 мая, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако люди могут почувствовать на себе влияние солнечной активности.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 19 мая
Магнитная буря такого уровня может вызвать небольшие нарушения в работе энергетических систем, а также влиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря способна негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и лиц пожилого возраста, поэтому в этот период им следует быть особенно внимательными.
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За этот период на Солнце произошло две вспышки класса В и одна вспышка класса С. Такие вспышки не имеют существенного влияния на Землю.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет повышенной активности, возможен штормовой уровень. Существует вероятность возникновения солнечных вспышек класса Х.
Солнечная активность на 19 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 19
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения об их приближении помогают своевременно учитывать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям.
Кроме того, сообщалось о потеплении в Одессе, однако неожиданная гроза все же может внести коррективы в планы горожан.
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