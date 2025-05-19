Магнитные бури 19 мая - чего ждать метеозависимым

Болит голова у женщины. Фото: freepik

В понедельник, 19 мая, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако люди могут почувствовать на себе влияние солнечной активности.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 мая

Магнитная буря такого уровня может вызвать небольшие нарушения в работе энергетических систем, а также влиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря способна негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и лиц пожилого возраста, поэтому в этот период им следует быть особенно внимательными.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За этот период на Солнце произошло две вспышки класса В и одна вспышка класса С. Такие вспышки не имеют существенного влияния на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет повышенной активности, возможен штормовой уровень. Существует вероятность возникновения солнечных вспышек класса Х.

Солнечная активность на 19 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 19

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения об их приближении помогают своевременно учитывать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям.

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