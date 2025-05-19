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Штормовая активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 19 мая 2025 12:37
Магнитные бури 19 мая - чего ждать метеозависимым
Болит голова у женщины. Фото: freepik

В понедельник, 19 мая, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако люди могут почувствовать на себе влияние солнечной активности.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 мая

Магнитная буря такого уровня может вызвать небольшие нарушения в работе энергетических систем, а также влиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря способна негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и лиц пожилого возраста, поэтому в этот период им следует быть особенно внимательными.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За этот период на Солнце произошло две вспышки класса В и одна вспышка класса С. Такие вспышки не имеют существенного влияния на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет повышенной активности, возможен штормовой уровень. Существует вероятность возникновения солнечных вспышек класса Х.

Солнечная активность на 19 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 19

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения об их приближении помогают своевременно учитывать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям.

Кроме того, сообщалось о потеплении в Одессе, однако неожиданная гроза все же может внести коррективы в планы горожан.

Также мы сообщали о мощном торнадо, который пронесся по ряду американских штатов, вызвав масштабные разрушения и человеческие жертвы.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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