Прогноз погоди у Києві 20 травня — чи очікувати на дощі завтра

Короткочасні дощі у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 травня, на Київщині та у столиці очікується мінлива хмарність з проясненнями. При цьому температура стане вищою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди у Києві 20 травня

На Київщині місцями можливі короткочасні дощі, які не триватимуть довго, але можуть злегка освіжити повітря. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у діапазоні +4...+9 °C, а вдень потеплішає до +12...+17 °C.

У самому Києві вночі очікується трохи тепліше — +7...+9 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 °C. Загалом день буде свіжим і не надто спекотним, з характерною весняною погодою.

Нагадаємо, що синоптики сьогодні передбачають дощі з грозами, а в Карпатах протягом доби навіть можливі зимові температури.

Крім того, згідно з прогнозами, сьогодні в Одесі потеплішає, проте гроза може зіпсувати погоду.