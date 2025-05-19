Прогноз погоди у Києві 20 травня — чи очікувати на дощі завтра

У Київ вертається тепло — чи очікувати опади у столиці
У вівторок, 20 травня, на Київщині та у столиці очікується мінлива хмарність з проясненнями. При цьому температура стане вищою.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві 20 травня
На Київщині місцями можливі короткочасні дощі, які не триватимуть довго, але можуть злегка освіжити повітря. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у діапазоні +4...+9 °C, а вдень потеплішає до +12...+17 °C.
У самому Києві вночі очікується трохи тепліше — +7...+9 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 °C. Загалом день буде свіжим і не надто спекотним, з характерною весняною погодою.
Нагадаємо, що синоптики сьогодні передбачають дощі з грозами, а в Карпатах протягом доби навіть можливі зимові температури.
Крім того, згідно з прогнозами, сьогодні в Одесі потеплішає, проте гроза може зіпсувати погоду.
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