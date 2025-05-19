Прогноз погоды в Киеве 20 мая — ожидать ли дождей завтра

Короткочастные дожди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 20 мая, на Киевщине и в столице ожидается переменная облачность с прояснениями. При этом температура станет выше.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Киеве 20 мая

На Киевщине местами возможны кратковременные дожди, которые не продлятся долго, но могут слегка освежить воздух. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +4...+9 °C, а днем потеплеет до +12...+17 °C.

В самом Киеве ночью ожидается немного теплее — +7...+9 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+17 °C. В целом день будет свежим и не слишком жарким, с характерной весенней погодой.

Напомним, что синоптики сегодня предусматривают дожди с грозами, а в Карпатах в течение суток даже возможны зимние температуры.

Кроме того, согласно прогнозам, сегодня в Одессе потеплеет, однако гроза может испортить погоду.