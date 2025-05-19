Сьогодні в Україні погода буде дощовою, та навіть слід очікувати грози

Жінка під дощем з парасолькою. Ілюстративне фото: freepik.com

Літо все ніяк не прийде в Україну. Сьогодні синоптики прогнозують дощі, грози, а у Карпатах навіть зимову температуру протягом доби.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 19 травня

В Укргідрометцентрі попередили, що сьогодні вдень майже у всіх областях України очікуються помірні дощі, а в південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях навіть дощі з грозами.

Вітер південно-західного та західного напрямку, помірний, а ось у південно-східній частині країни очікуються пориви до 15–20 м/с.

На більшій частині України вдень температура підніметься до +12…+17 °C. Але у Карпатах прогнозують мокрий сніг та дощ, температура протягом доби становитиме 0…+5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попереджають, що через погіршення погодних умов, грози, дощі та сильний вітер можуть виникнути проблеми у енергетичних, будівельних і комунальних служб, а є небезпека у дорожньому русі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Діденко зазначає, що сьогодні в Україні будуть дощі різної інтенсивності, а подекуди слід очікувати й грози. Найбільше дощитиме в західних та північних областях, де температура вдень становитиме +9…+14 °C. У центральних та східних регіонах буде тепліше — від +14 до +18 °C.

На південному заході слід врахувати пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

У Києві сьогодні теж варто захопити парасольку — вдень розпочнеться дощ. Температура повітря у столиці становитиме близько +14…+17 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

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