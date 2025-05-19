Сегодня в Украине погода будет дождливой, и даже следует ожидать грозы

Женщина под дождем с зонтиком. Иллюстративное фото: freepik.com

Лето все никак не придет в Украину. Сегодня синоптики прогнозируют дожди, грозы, а в Карпатах даже зимнюю температуру в течение суток.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

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В Укргидрометцентре предупредили, что сегодня днем почти во всех областях Украины ожидаются умеренные дожди, а в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях даже дожди с грозами.

Ветер юго-западного и западного направления, умеренный, а вот в юго-восточной части страны ожидаются порывы до 15-20 м/с.

На большей части Украины днем температура поднимется до +12...+17 °C. Но в Карпатах прогнозируют мокрый снег и дождь, температура в течение суток составит 0...+5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий, грозы, дожди и сильный ветер могут возникнуть проблемы у энергетических, строительных и коммунальных служб, а есть опасность в дорожном движении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Диденко отмечает, что сегодня в Украине будут дожди разной интенсивности, а иногда следует ожидать и грозы. Больше всего дождей будет в западных и северных областях, где температура днем составит +9...+14 °C. В центральных и восточных регионах будет теплее — от +14 до +18 °C.

На юго-западе следует учесть порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

В Киеве сегодня тоже стоит захватить зонтик - днем начнется дождь. Температура воздуха в столице составит около +14...+17 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

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