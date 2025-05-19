Погода в Украине 20 мая - в Укргидрометцентре прогнозируют до +17 °С

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 20 мая, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит около +12...+17 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 20 мая

Завтра будет облачно с прояснениями, местами в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди. В то же время в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях — днем грозы.

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Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны — местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

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ночью +4...+9 °С, в юго-восточной части +8...+13 °С;

днем +12...+17 °С, в Карпатах +5...+10 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Диденко сообщила о влажной, но теплой погоде в Украине завтра.

А в Киев во вторник вернется тепло — столбики термометров покажут до +17 °C.