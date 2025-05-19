Якою буде погода в Україні завтра — що прогнозують синоптики

В які області повернеться весна — погода в Україні на завтра
У вівторок, 20 травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Однак, очікується, що прояснення із сонечком також будуть.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 20 травня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, 20 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Крім того, у вівторок очікуються короткочасні дощі (у західних та північних областях місцями). У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози.
Вітер, 20 травня, буде переважно північно-західний, у межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви — 15-20 м/с.
У вівторок, 20 травня, температура повітря вночі — +4...+9 °С, у південно-східній частині — +8...+13 °С. Вдень буде дещо тепліше — +12...+17 °С, в Карпатах — +5...+10 °С.
Погода на 20 травня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 травня в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть.
Як зазначає Діденко, температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 °С, на Волині, Рівненщині та на Луганщині +17...+20 °С.
У Києві завтра місцями дощ, вдень близько +15 °С.
Нагадаємо, що раніше ми інформували, в які області повернеться тепло у вівторок, 20 травня.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.
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