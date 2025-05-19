Якою буде погода в Україні завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Однак, очікується, що прояснення із сонечком також будуть.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 20 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 20 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Крім того, у вівторок очікуються короткочасні дощі (у західних та північних областях місцями). У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози.

Вітер, 20 травня, буде переважно північно-західний, у межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви — 15-20 м/с.

Погода в Україні на 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 20 травня, температура повітря вночі — +4...+9 °С, у південно-східній частині — +8...+13 °С. Вдень буде дещо тепліше — +12...+17 °С, в Карпатах — +5...+10 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 20 травня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 травня в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Як зазначає Діденко, температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 °С, на Волині, Рівненщині та на Луганщині +17...+20 °С.

У Києві завтра місцями дощ, вдень близько +15 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що раніше ми інформували, в які області повернеться тепло у вівторок, 20 травня.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.