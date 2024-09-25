Погода в Украине на 26 сентября — прогноз Укргидрометцентра

Гроза над городом. Фото иллюстративное: pexels

Погода в Украине 26 сентября будет характеризоваться переменной облачностью и дождями в некоторых областях. Также синоптики предупреждают о понижении температур ночью.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 26 сентября.

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Карта Украины на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 сентября

В Украине 26 сентября ожидается переменная облачность. В Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью также в западных областях, прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, а иногда и грозы. Остальные территории — без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, а в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях будет холоднее, +7...+12 °C.

Температура днем +21...+26 °C, на юге страны до +29 °C.

В Карпатах ночью +5...+10 °C, днем +16...+21 °C.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киеве 26 сентября сохранится теплая погода, возможны кратковременные локальные дожди. Температура воздуха прогреется до комфортных отметок.

Как Новини.LIVE писали ранее, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине испортятся погодные условия из-за атмосферного фронта с запада со скандинавским циклоном Brigitta. Поэтому в нескольких областях будут дожди с грозами.