Погода в Украине на 26 сентября — прогноз Укргидрометцентра

Укргидрометцентр пугает ночным холодом и грозами — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине 26 сентября будет характеризоваться переменной облачностью и дождями в некоторых областях. Также синоптики предупреждают о понижении температур ночью.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 26 сентября.
Погода в Украине 26 сентября
В Украине 26 сентября ожидается переменная облачность. В Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью также в западных областях, прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, а иногда и грозы. Остальные территории — без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью +12...+17 °C, а в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях будет холоднее, +7...+12 °C.
Температура днем +21...+26 °C, на юге страны до +29 °C.
В Карпатах ночью +5...+10 °C, днем +16...+21 °C.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киеве 26 сентября сохранится теплая погода, возможны кратковременные локальные дожди. Температура воздуха прогреется до комфортных отметок.
Как Новини.LIVE писали ранее, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине испортятся погодные условия из-за атмосферного фронта с запада со скандинавским циклоном Brigitta. Поэтому в нескольких областях будут дожди с грозами.
Читайте Новини.LIVE!