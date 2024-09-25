Погода в Україні на 26 вересня — прогноз Укргідрометцентру

Гроза над містом. Фото ілюстративне: pexels

Погода в Україні 26 вересня характеризуватиметься мінливою хмарністю та дощами в деяких областях. Також синоптики попереджають про зниження температур вночі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у середу, 26 вересня.

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Погодна карта України на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 26 вересня

В Україні 26 вересня очікується мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській та Київській, а вночі також в західних областях прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі, а подекуди й грози. Решті території — без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, а в західних, східних, Сумській та Полтавській областях буде вже холодніше, +7...+12 °C.

Температура вдень +21...+26 °C, на півдні країни до +29 °C.

У Карпатах вночі +5...+10 °C, вдень +16...+21 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у Києві 26 вересня утримається тепла погода, можливі короткочасні локальні дощі. Температура повітря прогріється до комфортних позначок.

Як Новини.LIVE писали раніше, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні зіпсуються погодні умови через атмосферний фронт із заходу зі скандинавським циклоном Brigitta. Через це у кількох областях будуть дощі з грозами.