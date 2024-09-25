Магнітні бурі 25 вересня — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Магнітні бурі у середу, 25 вересня, значно впливатимуть на здоров'я усіх людей. На Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 вересня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один класу М1.3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Однак сьогодні на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1, яка може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Жінка страждає від впливу магнітної бурі. Фото: freepik

Сонячна активність на 25 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 32.

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур, слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. По можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся режиму дня;

більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;

регулярно та правильно харчуйтеся;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;

спіть не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, погода в Україні 25 вересня за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме +28 °C.