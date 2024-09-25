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Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

25 сентября 2024 11:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 25 сентября — прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури в среду, 25 сентября, будут значительно влиять на здоровье всех людей. На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Об этом сообщает Meteoprog

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна класса М1.3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Однако сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, которая может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

магнитные бури 25 сентября
Женщина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik

Солнечная активность на 25 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 32.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиков будет теплой, но облачной. Осадков не предполагается. Температура воздуха будет достигать +28 °C.

Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие Земля

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