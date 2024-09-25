Магнитные бури 25 сентября — прогноз для метеозависимых

Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в среду, 25 сентября, будут значительно влиять на здоровье всех людей. На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 25 сентября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна класса М1.3.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Однако сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, которая может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Солнечная активность на 25 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 32.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.
Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиков будет теплой, но облачной. Осадков не предполагается. Температура воздуха будет достигать +28 °C.
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