Магнитные бури 25 сентября — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в среду, 25 сентября, будут значительно влиять на здоровье всех людей. На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 25 сентября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна класса М1.3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Однако сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, которая может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Женщина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik

Солнечная активность на 25 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 32.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте режим дня;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

регулярно и правильно питайтесь;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спите не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, погода в Украине 25 сентября по прогнозам синоптиков будет теплой, но облачной. Осадков не предполагается. Температура воздуха будет достигать +28 °C.