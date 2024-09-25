Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 вересня

Тепло, але хмарно — прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода сьогодні в Україні за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною. Температура повітря сягатиме +28 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 25 вересня
У середу, 25 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер переважно південного та південно-східного напрямку, його швидкість становитиме 7-12 м/с.
Вдень температура повітря досягне +23...+28 °C, в західних областях буде трохи прохолодніше — +18...+23 °C.
Погода на Київщині 25 вересня
У Київській області 25 вересня очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде дути з південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.
Температурні показники вночі коливатимуться в межах +9...+14 °С, а вдень температура підвищиться до +23...+28 °C. У столиці температура становитиме +25...+27 °C.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує погіршення погоди у західних областях через циклон "Брігітта". Там пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря буде помірною — в межах від +21 до 24 °C.
У північній, центральній, південній та східній частинах України у середу, 25 вересня, буде сонячна, суха погода. Температура повітря прогріється до +23...+28 °C.
У Києві буде ясна, тепла погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме +26 °C.
Раніше ми писали, що синоптики спрогнозували погоду у Львові та області на завтра, 25 вересня. Там обіцяють опади, які локально йтимуть з ранку до вечора.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували останні теплі дні у Києві. Завтра температура повітря прогріється до +26 °C.
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