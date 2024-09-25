Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Тепло, але хмарно — прогноз погоди в Україні на сьогодні arrow

Тепло, але хмарно — прогноз погоди в Україні на сьогодні

25 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 вересня
Хмари на небі. Ілюстративне фото: pixels.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода сьогодні в Україні за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною. Температура повітря сягатиме +28 °C.  

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 25 вересня

У середу, 25 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер переважно південного та південно-східного напрямку, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Вдень температура повітря досягне +23...+28 °C, в західних областях буде трохи прохолодніше — +18...+23 °C.

None - фото 1
Погода в Україні на 25 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 25 вересня

У Київській області 25 вересня очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде дути з південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +9...+14 °С, а вдень температура підвищиться до +23...+28 °C. У столиці температура становитиме +25...+27 °C.

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує погіршення погоди у західних областях через циклон "Брігітта". Там пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря буде помірною — в межах від +21 до 24 °C.

У північній, центральній, південній та східній частинах України у середу, 25 вересня, буде сонячна, суха погода. Температура повітря прогріється до +23...+28 °C.

У Києві буде ясна, тепла погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме +26 °C. 

None - фото 2
Карта циклонів. Фото: Wetterpade

Раніше ми писали, що синоптики спрогнозували погоду у Львові та області на завтра, 25 вересня. Там обіцяють опади, які локально йтимуть з ранку до вечора.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували останні теплі дні у Києві. Завтра температура повітря прогріється до +26 °C.

погода синоптик прогноз погоди погода в Україні хмари температура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Тепло, але хмарно — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:30 З ожирінням до ЗСУ не мобілізують, але тут є особливості — що каже законодавство

03:59 Окупанти вивозять з Маріуполя цінні артефакти — придумали як це "узаконити"

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — що треба робити й скільки платитимуть

02:34 США застрягли в Україні — Трамп хоче вийти з війни у разі перемоги на виборах

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

02:30 Бронювання в "Дії" — чи отримає відстрочку працівник, який не має паперового ВОД

02:13 Збірна України тріумфально вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

01:32 Сержант зі Львова хотів звільнитись, але командир відмовив — що вирішив суд

01:30 Відстрочка по догляду за членом родини з інвалідністю — в ТЦК роз'яснили нюанси

01:03 Виключеному з обліку прийшла повістка — хто винен і що робити

05:05 Тепло, але хмарно — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:30 З ожирінням до ЗСУ не мобілізують, але тут є особливості — що каже законодавство

03:59 Окупанти вивозять з Маріуполя цінні артефакти — придумали як це "узаконити"

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — що треба робити й скільки платитимуть

02:34 США застрягли в Україні — Трамп хоче вийти з війни у разі перемоги на виборах

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

02:30 Бронювання в "Дії" — чи отримає відстрочку працівник, який не має паперового ВОД

02:13 Збірна України тріумфально вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

01:32 Сержант зі Львова хотів звільнитись, але командир відмовив — що вирішив суд

01:30 Відстрочка по догляду за членом родини з інвалідністю — в ТЦК роз'яснили нюанси

01:03 Виключеному з обліку прийшла повістка — хто винен і що робити

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені