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Тепло, но облачно — прогноз погоды в Украине на сегодня

25 сентября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября
Облака на небе. Иллюстративное фото: pixels.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплой, но облачной. Температура воздуха будет достигать +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 сентября

В среду, 25 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления, его скорость составит 7-12 м/с.

Днем температура воздуха достигнет +23...+28°C, в западных областях будет немного прохладнее — +18...+23°C.

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Погода в Украине на 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 сентября

В Киевской области 25 сентября ожидается переменная облачность, однако осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +9...+14 °С, а днем температура повысится до +23...+28 °C. В столице температура составит +25...+27°C.

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует ухудшение погоды в западных областях из-за циклона "Бригитта". Там пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет умеренной — в пределах от +21 до 24 °C.

В северной, центральной, южной и восточной части Украины в среду, 25 сентября, будет солнечная, сухая погода. Температура воздуха прогреется до +23...+28°C.

В Киеве будет ясно, теплая погода без осадков. Температура воздуха днем будет +26 °C.

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Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Ранее мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.

Напомним, синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Завтра температура воздуха прогреется до +26 °C.

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