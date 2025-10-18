Укргидрометцентр - в воскресенье в нескольких областях ожидается снег

Женщина на улице, где идет снег. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 октября, погода в Украине будет облачной и дождливой, а на западе синоптики предупреждают даже о мокром снеге. Температура снизится почти на всей территории страны, особенно в северных и западных регионах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в субботу, 18 октября.

Осенняя прохлада и осадки: прогноз на 19 октября

По данным синоптиков, 19 октября ожидается облачная погода с дождями по всей территории страны, кроме крайнего запада, Одесской и Николаевской областей, где будет без осадков. В западных регионах и на Житомирщине ночью возможен мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с в Винницкой, Одесской и западных областях.

Сообщение Укргидрометцентр в Telegram. Фото: скриншот

Температура ночью составит +2...+7°С, на крайнем юге до +10°С; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях ожидается +4...+9°С, на остальной территории +8...+13°С. В Карпатах ночью будет идти мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0°С, днем +1...+4°С, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавляют, что ухудшение погодных условий будет сопровождаться сильным ветром и резким похолоданием. Осенний циклон принесет неустойчивую погоду в центральные и северные области, поэтому украинцев просят быть осторожными на дорогах и теплее одеваться. В то же время на юге страны удержится сравнительно мягкая осенняя температура.

Напомним, что посреди октября на горнолыжном курорте Буковель выпал снег, и территорию покрыл белый покров, что привлекло внимание туристов.

Ранее мы также информировали, что в конце следующей недели, примерно с 22-23 октября, в Украине ожидается короткое, но ощутимое бабье лето.