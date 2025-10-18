Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Укргидрометцентр предупредил о снеге и похолодании в Украине

Укргидрометцентр предупредил о снеге и похолодании в Украине

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 23:52
обновлено: 23:52
Укргидрометцентр - в воскресенье в нескольких областях ожидается снег
Женщина на улице, где идет снег. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 октября, погода в Украине будет облачной и дождливой, а на западе синоптики предупреждают даже о мокром снеге. Температура снизится почти на всей территории страны, особенно в северных и западных регионах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в субботу, 18 октября.

Реклама
Читайте также:

Осенняя прохлада и осадки: прогноз на 19 октября

По данным синоптиков, 19 октября ожидается облачная погода с дождями по всей территории страны, кроме крайнего запада, Одесской и Николаевской областей, где будет без осадков. В западных регионах и на Житомирщине ночью возможен мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с в Винницкой, Одесской и западных областях.

Укргідрометцентр попередив про сніг та похолодання в Україні - фото 1
Сообщение Укргидрометцентр в Telegram. Фото: скриншот

Температура ночью составит +2...+7°С, на крайнем юге до +10°С; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях ожидается +4...+9°С, на остальной территории +8...+13°С. В Карпатах ночью будет идти мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0°С, днем +1...+4°С, отметили в Укргидрометцентре.

Возможно, это изображение карта и текст
Сообщение Укргидрометцентр в Telegram. Фото: скриншот

Синоптики добавляют, что ухудшение погодных условий будет сопровождаться сильным ветром и резким похолоданием. Осенний циклон принесет неустойчивую погоду в центральные и северные области, поэтому украинцев просят быть осторожными на дорогах и теплее одеваться. В то же время на юге страны удержится сравнительно мягкая осенняя температура.

Напомним, что посреди октября на горнолыжном курорте Буковель выпал снег, и территорию покрыл белый покров, что привлекло внимание туристов.

Ранее мы также информировали, что в конце следующей недели, примерно с 22-23 октября, в Украине ожидается короткое, но ощутимое бабье лето.

погода Укргидрометцентр снег прогноз погоды погода в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации