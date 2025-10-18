Відео
Укргідрометцентр попередив про сніг та похолодання в Україні

Укргідрометцентр попередив про сніг та похолодання в Україні

Дата публікації: 18 жовтня 2025 23:52
Оновлено: 23:52
Укргідрометцентр — у неділю в кількох областях очікується сніг
Жінка на вулиці, де йде сніг. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 19 жовтня, погода в Україні буде хмарною та дощовою, а на заході синоптики попереджають навіть про мокрий сніг. Температура знизиться майже на всій території країни, особливо у північних і західних регіонах.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у суботу, 18 жовтня.

Осіння прохолода та опади: прогноз на 19 жовтня

За даними синоптиків, 19 жовтня очікується хмарна погода з дощами по всій території країни, окрім крайнього заходу, Одещини та Миколаївщини, де буде без опадів. У західних регіонах та на Житомирщині вночі можливий мокрий сніг. Вітер переважно західний і північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 20 м/с у Вінницькій, Одеській та західних областях.

Укргідрометцентр попередив про сніг та похолодання в Україні - фото 1
Допис Укргідрометцентр у Telegram. Фото: скриншот

Температура вночі становитиме +2…+7°С, на крайньому півдні до +10°С; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях очікується +4…+9°С, на решті території +8…+13°С. У Карпатах вночі йтиме мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°С, вдень +1…+4°С, зазначили в Укргідрометцентрі.

Возможно, это изображение карта и текст
Допис Укргідрометцентр у Telegram. Фото: скриншот

Синоптики додають, що погіршення погодних умов супроводжуватиметься сильним вітром і різким похолоданням. Осінній циклон принесе нестійку погоду в центральні та північні області, тому українців просять бути обережними на дорогах і тепліше вдягатися. Водночас на півдні країни утримається порівняно м’яка осіння температура.

Нагадаємо, що посеред жовтня на гірськолижному курорті Буковель випав сніг, і територію вкрив білий покрив, що привернуло увагу туристів.

Раніше ми також інформували, що наприкінці наступного тижня, приблизно з 22–23 жовтня, в Україні очікується коротке, але відчутне бабине літо.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
