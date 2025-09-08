Видео
Главная Метео Укргидрометцентр предупредил о мощной непогоде — чего ожидать

Укргидрометцентр предупредил о мощной непогоде — чего ожидать

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:01
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 сентября от Укргидрометцентра
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 сентября, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках во всех областях. Кроме того, возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 9 сентября

Местами, а в западных областях днем повсеместно, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Карпатах возможен значительный дождь.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня
Погода в Украине 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.

Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11...+16 °C, на юге до +19 °C. Днем будет +21...+26 °C, в южных областях до +29 °C, а на западе — +18...+23 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине ожидаются локальные дожди с грозами. Температура воздуха останется комфортной.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после 20 сентября возможно резкое похолодание. Местами прогнозируются первые заморозки.

погода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
